Calciomercato Roma, dal Brasile: il Flamengo segue ancora Vina. Prevista delegazione dei rossoneri in Italia

Uno dei nomi più gettonati in uscita dalla Roma che permetterebbe ai giallorossi di ottenere liquidità per il mercato in entrata è quello di Matias Vina, attualmente in prestito al Sassuolo. Secondo il sito brasiliano sul terzino ci sarebbe ancora forte l'interesse del Flamengo, anche se i brasiliani non vorrebbero arrivare ai 10 milioni richiesti dal club giallorosso (l'offerta si fermerebbe a 6).

I rossoneri sarebbero quindi disposti a mandare una delegazione in Italia composta dal vice presidente Marcos Branz e il direttore esecutivo Bruno Spindel, per sbloccare la trattativa con il club della Capitale. Il tutto puntando anche sull'accordo col giocatore sia in termini di stipendio che di durata del contratto.

(ge.globo.com)

