In attesa di conoscere il nuovo direttore sportivo, la Roma sta lavorando al futuro. Come scrive il giornalista brasiliano di UOL, Andrè Hernan, il club giallorosso avrebbe messo gli occhi su Wiliam Gomes, stella classe 2006 del San Paolo. Tra le due società ci sarebbero stati già diversi contatti e nelle prossime settimane da Trigoria potrebbe partire un'offerta ufficiale per strapparlo alla concorrenza.

