Calciomercato Roma: chieste informazioni su Aguerd, ma il West Ham non apre al prestito

La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e nelle ultime ore è spuntato il nome di Nayef Aguerd del West Ham. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il calciatore marocchino piace a numerosi club arabi, ma anche Roma e Milan hanno chiesto informazioni sul ventisettenne. L'operazione resta però praticamente impossibile dal punto di vista economico poiché il West Ham non apre al prestito e inoltre Aguerd si trova molto bene in Premier League.

?? Saudi clubs have approached West Ham for Nayef Aguerd, as @skysports_sheth called.

AS Roma and AC Milan have also made enquiries but financially not possible as West Ham will NOT accept loan proposals.

Aguerd, very happy in Premier League. pic.twitter.com/mAlcfsyT6r

