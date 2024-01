Calciomercato Roma: chieste informazioni per Söyüncü. L'Atletico lo cede solo a titolo definitivo

Nonostante il forte interesse per il giovane Huijsen della Juventus, la Roma sta sondando anche altri nomi per la difesa. Come scrive il giornalista Matteo Moretto, il club giallorosso ha chiesto informazioni per il difensore turco dell'Atletico Madrid Çağlar Söyüncü. Sul giocatore c'è anche il Porto, che al contrario della Roma è pronto ad offrire un prestito con obbligo di riscatto. L'Atletico è pronto ad ascolatare eventuali offerte, ma solo a titolo definitivo.

El Oporto y la Roma han preguntado por Çağlar Söyüncü. El club italiano busca una cesión, el Oporto está abierto a un préstamo con obligación de compra, pero si el jugador saliera ahora mismo del Atlético sólo volvería a la Premier League. El Atlético cree en él pero está… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 3, 2024