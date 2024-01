Aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Luigi Cherubini. Come riferito da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, si avvicina la permanenza per il giovane giallorosso, per motivi personali. Sembra destinato al fallimento il trasferimento alla Juventus.

