Calciomercato Roma, Cherubini ad un passo dalla Juventus: affare in fase di definizione

Il futuro di Luigi Cherubini, capitano della Roma Primavera, sembra lontano dalla Capitale. Secondo quanto riportato dal giornalista Romeo Agresti, il classe 2004 è ad un passo dal trasferimento alla Juventus: l'affare è infatti in fase di definizione. Cherubini è in scadenza di contratto e lascerà la Roma (che manterrà il 50% della futura rivendita) a gennaio a titolo definitivo.

