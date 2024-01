Il futuro di Andrea Belotti sembra sempre più lontano da Roma. Non solo l’interesse della Fiorentina, spuntano anche piste estere per il Gallo. Secondo quanto riportato dal sito specializzato in calciomercato, sull’ex Torino ci sarebbero gli occhi attenti di Betis e Wolfsburg, destinazioni non gradite però all’attaccante che vorrebbe restare in Italia. È ancora viva l’ipotesi della Viola.

(tuttomercatoweb.com)

