Calciomercato Roma, Barone (dg Fiorentina): "Ikonè non è in vendita, non andrà in giallorosso"

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato ai canali ufficiali del club viola escludendo di fatto il passaggio di Ikonè alla Roma. "Voglio chiudere un dettaglio per la società, per me, per la squadra, per il gruppo ma anche per il ragazzo: Jonathan Ikonè non è sul mercato, non è in vendita, non andrà alla Roma, ma rimane alla Fiorentina", queste le parole del dirigente italo-americano. Il nome di Ikonè in giallorosso era legato a quello di Andrea Belotti, che poteva fare il percorso inverso.