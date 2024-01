Calciomercato Roma: apertura totale di Belotti alla Fiorentina, rifiutate le offerte dall'estero

Rimasto in panchina nell'ultima trasferta contro la Salernitana, il Gallo Andrea Belotti potrebbe salutare la Roma in questa sessione di calciomercato invernale. Secondo il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà infatti l'attaccante avrebbe aperto totalmente alla possibilità di un trasferimento alla Fiorentina, indipendentemente dalla cessione di Nzola che resta comunque in uscita dal club viola.

#Belotti, apertura totale alla #Fiorentina dopo quanto anticipato nel pomeriggio. Si cerca una sistemazione per #Nzola, ma il Gallo potrebbe arrivare a prescindere — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 29, 2024

Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, la Fiorentina potrebbe fare un nuovo tentativo per Belotti: il centravanti vuole rimanere in Italia e ha rifiutato le proposte provenienti dall'estero.

(gianlucadimarzio.com)

