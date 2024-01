Calciomercato, Matic a un passo dal Lione: contratto fino a giugno 2026

Dopo soli sei mesi dal suo addio alla Roma, l'esperienza di Nemanja Matic al Rennes sembra essere già giunta al capolinea. Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano infatti il centrocampista serbo sarebbe vicino a vestire la maglia del Lione, restando quindi nel campionato francese. L'accordo tra i due club sarebbe in divenire e il giocatore (con cui ci sarebbe già un accordo verbale) dovrebbe firmare un contratto fino a giugno 2026.

??? Nemanja Matić, on the verge of joining Olympique Lyon!

Deal in place also between clubs with Rennes — as @FabriceHawkins called.

Verbal agreement in place with Matić on contract valid until June 2026 — now waiting on documents and signature.

