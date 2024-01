Calciomercato, ipotesi Napoli per Mourinho: telefonata di Mendes a De Laurentiis

José Mourinho è alla ricerca di un nuovo club in seguito all'esonero dalla Roma e, secondo quanto riportato dal sito dell'emittente televisiva, il tecnico potrebbe rimanere in Italia. Il suo agente, Jorge Mendes, avrebbe contattato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e tra i due ci sarebbe stata una chiamata esplorativa. I partenopei stanno sondando vari profili per la prossima stagione e il numero uno del club azzurro avrebbe quindi preso atto della disponibilità dello Special One. I rapporti tra Mendes e De Laurentiis sono ottimi, ma i 7 milioni di ingaggio richiesti da Mou restano un ostacolo.

(sportmediaset.mediaset.it)

