Il Napoli non molla José Mourinho. Secondo quanto rivelato dal quotidiano britannico, lo Special One punta al ritorno immediato in panchina in seguito all'esonero dalla Roma e il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. Il club partenopeo sta valutando con grande attenzione il profilo del tecnico portoghese e in settimana dovrebbe esserci un incontro tra l'allenatore e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

(thetimes.co.uk)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE