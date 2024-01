Calciomercato, dall'Inghilterra: Mourinho pensa al ritorno al Manchester United

José Mourinho sarebbe intenzionato a completare un sensazionale, per quanto difficile, ritorno al Manchester United. Secondo quanto riferito dal tabloid inglese, fonti vicine al tecnico portoghese dicono che lo Special One ritiene di aver "ancora del lavoro da svolgere" al Manchester e ne "avrebbe fatto la propria missione" nel caso si presentasse l'occasione. Sarebbe interessato a lavorare con Sir Jim Ratcliffe. Un amico spiega: "La sua ambizione è tornare allo United, sente di aver ancora del lavoro da svolgere dopo il modo in cui è finita l'ultima volta e ha fatto del ritorno a Old Trafford la propria missione"

(dailymail.com)

