Calciomercato, dalla Spagna: ipotesi Barcellona per Mourinho, Mendes punta sul rapporto con il ds Deco

José Mourinho è alla ricerca di un nuovo club in vista della prossima stagione e, secondo quanto riportato dal portale spagnolo, una delle ipotesi potrebbe essere il Barcellona. L'agente dello Special One, Jorge Mendes, potrebbe avere un ruolo fondamentale nell'eventuale trattativa, puntando soprattutto sul rapporto che lo lega a Deco, il ds dei blaugrana. Il procuratore infatti ha rappresentato il portoghese da calciatore e negli ultimi anni ha chiuso alcune trattative con i catalani (le ultime riguardanti gli arrivi di Joao Felix e Cancelo). Mourinho ha già trascorso 4 anni al Barcellona e non ha mai rifiutato la possibilità di un eventuale ritorno. Inoltre il tecnico conosce molto bene Deco, il quale è stato un suo giocatore ai tempi del Porto. I dirigenti dei blaugrana starebbero valutando il profilo dello Special One, ma pesa il suo passato nel Real Madrid.

(abc.es)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE