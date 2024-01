Accostato nelle scorse settimane come possibile obiettivo per la difesa della Roma, il futuro di Oumar Solet potrebbe comunque essere in Italia. Secondo il sito sportivo francese infatti sul difensore del Salisburgo ci sarebbe il forte interesse del Napoli di Walter Mazzarri, che avrebbe già trovato un accordo economico con il club austriaco. Ancora sconosciute le possibili cifre di cartellino e stipendio.

(footmercato.net)

