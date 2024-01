AG. IKONE a LR24: "Jonathan alla Roma? Tutto è possibile ma non so nulla"

Ultimi giorni di mercato per la Roma di Daniele De Rossi, il club sta provando a mettere a disposizione del nuovo mister un attaccante esterno e il sacrificato potrebbe essere il gallo Belotti. Si parla di un possibile scambio tra l'ex attaccante granata e Ikone, tra i giallorossi e la Fiorentina. La redazione de LAROMA24.IT ha contattato in esclusiva, Andy Bara, agente dell'attaccante francese, queste le sue parole:

"Non so se è possibile in questo momento, ma vediamo, tutto è possibile nel calcio. Per essere onesto, non so nulla di questa ipotetica trattativa".