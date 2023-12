Di Giovambattista (Radio Radio): "Per Lukaku la Roma ha già trovato l'accordo col Chelsea"

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Romelu Lukaku, attualmente in prestito alla Roma ma di proprietà del Chelsea. Secondo Ilario Di Giovambattista (Radio Radio) i giallorossi avrebbero già trovato l'accordo con gli inglesi per la permanenza dell'attaccante belga, con il cartellino di Tammy Abraham che aiuterebbe a superare lo scoglio del fair-play finanziario. La valutazione sarebbe sui 37 milioni, con lo stipendio del giocatore che salirebbe dai 7.5 agli 11 milioni annui grazie a bonus e sponsorizzazioni.

Accordo tra #AsRoma e #Chelsea: #Lukaku resta in giallorosso. La situazione è chiara e attraverso altre operazioni (Abraham) supererà la questione del fair play finanziario, valutazione 37mln.

