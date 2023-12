Calciomercato: sondaggio dell'Atalanta per Kehrer del West Ham. Il difensore è stato proposto alla Roma in prestito

Mancano pochi giorni e a breve comincerà il calciomercato invernale 2024: un'occasione per le varie squadre di puntellare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Tra i giocatori accostati alla Roma per rinforzare il reparto difensivo (oltre a Leonardo Bonucci) è uscito fuori anche il nome di Thilo Kehrer del West Ham, che secondo l'emittente sportiva sarebbe stato proposto in prestito in queste ultime ore. Su di lui però si registrerebbe ora anche il sondaggio dell'Atalanta, con i bergamaschi che nel frattempo starebbero osservando anche Radu Dragusin del Genoa.

(sport.sky.it)

