Calciomercato Roma: viva l'ipotesi Bonucci, c'è l'ok di Mourinho. Valutato anche Kehrer in prestito dal West Ham

La Roma sonda il mercato per un rinforzo in difesa. Come riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, la società giallorossa si starebbe muovendo per diversi profili. Vivo l'interesse per Leonardo Bonucci, ex Juventus oggi all'Union Berlino: per questa ipotesi ci sarebbe già l'ok di José Mourinho. Piace anche un altro difensore: si tratta di Thilo Kehrer, difensore del West Ham: per il tedesco classe 1996 l'operazione sarebbe in prestito. Profilo sondato anche dall'Atalanta e proposto al Milan.

(gianlucadimarzio.com)

