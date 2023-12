Calciomercato Roma, Vetkal verso l'addio a gennaio: il centrocampista piace in Svizzera, Olanda e Germania

Martin Vetkal, centrocampista della Roma Primavera, potrebbe lasciare la Capitale già a gennaio. Come annunciato dal giornalista tedesco Dominik Schneider, il classe 2004 interessa a Lucerna, Waalwijk, Excelsior e Venlo ed è nella lista dei desideri di Greuther Furth e St. Pauli.

? Excl. ????????#Estonia international Martin #Vetkal (19/#ASRoma) about to take next career step in January. #FCLuzern + #RKCWaalwijk + #Excelsior + #VVVenlo show interest. #GreutherFürth + #FCStPauli also have him on their lists.#SuperLeague #SerieA #Bundesliga #Eredivisie pic.twitter.com/GZMPdHczve

— Dominik Schneider (@FT_schneidi) December 29, 2023