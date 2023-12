Calciomercato Roma: Tiago Pinto pensa al doppio colpo. Piacciono Theate e Guirassy

Tiago Pinto pensa al doppio colpo. Il general manager giallorosso è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. Secondo quanto riferito dal sito specializzato in calciomercato, il dirigente portoghese starebbe pensando a Guirassy per rinforzare l'attacco. L'attaccante dello Stoccarda ha segnato 16 gol in 11 partite e ha una clausola rescissoria di 17 milioni di euro. Per quanto riguarda la retroguardia, invece, vanno registrati dei contatti fra Pinto e gli agenti di Theate: fra una decina di giorni sarà fatto un punto della situazione per capire come convincere il Rennes a liberare il centrale ex Bologna.

(calciomercato.com)

