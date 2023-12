Calciomercato Roma: richieste informazioni per Chalobah del Chelsea

Continua la ricerca della Roma di un possibile acquisto in difesa nel calciomercato invernale, per sopperire all'assenza di Ndicka (convocato in Coppa d'Africa) e al lungo infortunio di Chris Smalling. Secondo il giornalista turco Ekrem Konur i giallorossi avrebbero chiesto informazioni al Chelsea per Trevoh Chalobah del Chelsea, che da poco ha recuperato dall'infortunio.

??AS Roma have enquired about the possibility of signing Trevoh Chalobah from Chelsea in January.????????#ASRoma?#CFC https://t.co/ds27abDs6C pic.twitter.com/ZR8BFq6Jvh — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 23, 2023