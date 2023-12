Calciomercato Roma, retroscena Zapata: 'no' ai giallorossi a causa del riscatto non scontato

Duvan Zapata è stato molto vicino al trasferimento alla Roma in estate ma, nonostante l'accordo fosse ad un passo, l'affare non si chiuse. Come rivelato dal sito specializzato nel calciomercato, il centravanti del Torino, all'epoca all'Atalanta, rifiutò i giallorossi poiché il riscatto non sarebbe stato così scontato. I capitolini offrirono un prestito con diritto a condizioni non facili e al calciatore sarebbe stato garantito un contratto di un anno da 2.7 milioni più un biennale, in caso di riscatto, sempre alle stesse cifre. Zapata, che guadagnava 3 milioni a stagione, decise quindi di rifiutare poiché avrebbe percepito meno denaro e soprattutto perché la conferma in giallorosso non sarebbe stata scontata.

