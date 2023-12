Calciomercato Roma: non solo Bonucci per la difesa. Piacciono anche Chalobah e Demiral

La Roma continua la ricerca per il profilo giusto per rinforzare la difesa. Sulla lista della dirigenza giallorossa non c'è solo Leonardo Bonucci: secondo quanto riferito dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, fra i profili più apprezzati per rinforzare la retroguardia ci sarebbero anche quelli di Chalobah e quello di Merih Demiral, ex difensore dell'Atalanta, oggi all'Al-Alhi.

#Roma capitolo difesa: oltre ai contatti con l’entourage di #Bonucci, i giallorossi stanno valutando altri nomi per la retroguardia di #Mourinho. Tra i profili più apprezzati ci sono #Chalobah del #Chelsea e #Demiral dell’Al Ahli — Gianluigi Longari (@Glongari) December 25, 2023