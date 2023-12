Sta per sfumare un obiettivo di Tiago Pinto e della Roma per rinforzare la retroguardia giallorossa. Secondo quanto riferisce il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, il Monaco e il West Ham starebbero chiudendo per il trasferimento di Thilo Kehrer al club della Ligue1.

Il Monaco accelera per Thilo Kehrer. Trattativa avanzata per il centrale del West Ham, offerto anche al Milan. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 31, 2023