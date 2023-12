Calciomercato Roma: Kehrer il nome più caldo per la difesa. Nuovi contatti tra le parti

La Roma continua la ricerca di un nuovo difensore centrale per rinforzare numericamente e tecnicamente il reparto, in vista della partenza di Evan Ndicka per la Coppa d'Africa. Come scrive il giornalista Attilio Malena su X, dopo la fine delle indiscrezioni su Leonardo Bonucci, il nome più caldo ora sarebbe il tedesco Thilo Kehrer del West Ham. Per il classe 1996 inoltre ci sarebbero stati dei nuovi contatti nelle ultime ore tra le parti.

