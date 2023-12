Si appresta a chiudersi dopo cinque mesi l'avventura di Renato Sanches alla Roma, con giallorossi che cercheranno di interrompere subito il prestito del portoghese dal PSG. Come riporta il quotidiano, sull'ex Bayern e Lille c'è anche il Galatasaray grazie al lavoro di un intermediario che lo ha offerto ai turchi. Il club di Istanbul in queste ore si è informato anche per Leonardo Spinazzola.

(tuttosport)