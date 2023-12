Calciomercato Roma, dalla Grecia: l'Olympiacos potrebbe interrompere il prestito di Solbakken

Potrebbe rientrare alla Roma Ola Solbakken, attualmente in prestito all'Olympiacos. Il cub greco, infatti, visto lo scarso impiego del norvegese, starebbe riflettendo sulla possibilità di rispedirlo al mittente a gennaio. Qualora avvenisse il rientro, Solbakken sarebbe costretto a restare alla Roma fino a fine stagione, salvo un'offerta da una squadra di un altro emisfero, visto che ha già giocato con due club europeo (20 minuti in Hellas Verona-Roma e 304 totali con il club greco).

(fosonline.gr)

