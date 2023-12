Calciomercato Roma, dalla Germania: i giallorossi continuano a monitorare Hincapiè

La Roma continua a monitorare il mercato dei difensori, e torna in auge un vecchio pallino giallorosso. Come scrivono dalla Germania infatti il club capitolino continua a monitorare Piero Hincapié, difensore del Bayer Leverkusen che ha una clausola da quasi 70 milioni di euro. A spaventare, oltre alla valutazione che ne fa il club tedesco, è la folta concorrenza: sul giocatore infatti si sono ormai da tempo informate anche Newcastle, Milan e Liverpool, con i Reds che appaiono in pole position.

(bild.de)

