Calciomercato Roma, dal Brasile: nessuna offerta al Santos per Marcos Leonardo

Dopo la retrocessione nella serie cadetta brasiliana, il Santos vive il peggior momento della sua centenaria storia. Anche la stella della squadra, Marcos Leonardo, ha vissuto un lungo periodo di flessione, con 8 gare senza segnare ed alcuni comportamenti che non sono piaciuti al club. Proprio per questo, come scrivono dal Brasile, nessuna proposta ufficiale è stata recapitata al Santos, costretto a vendere per dare ossigeno alle proprie casse e che vorrebbe incassare circa 18 milioni di euro dalla sua cessione. In estate il giocatore era stato ad un passo dalla Roma, salvo poi essere bloccato dal club paulista.

(uol.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE