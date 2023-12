Calciomercato Roma: contatto Pinto-Bonucci. A gennaio i giallorossi cercano due difensori

Per gennaio il mirino della Roma è sui difensori e secondo quanto riporta il giornalista di Dazn, Orazio Accomando, le entrate potrebbero essere due, considerando i problemi fisici di Smalling e la Coppa d'Africa che porterà via per un mese Ndicka.

Tra i profili valutati c'è anche quello di Bonucci, in estate passato dalla Juventus all'Union Berlino. Ora c'è stato un contatto tra Pinto e l'entourage del difensore, che gradirebbe il ritorno in Italia per giocarsi la possibilità di essere convocato a Euro2024.