Calciomercato Roma: Chalobah può arrivare solo in prestito. C'è il Crystal Palace, lo Sporting rifiuta uno scambio con il Chelsea

Trevoh Chalobah non ha ancora giocato un minuto in questo 2023-2024 e a gennaio lascerà il Chelsea. Attualmente il difensore è alla ricerca di un club che gli dia l'opportunità di giocare con continuità: la Roma è interessata e ha chiesto informazioni ai Blues, potendo contare sul canale preferenziale creato in estate fra Dan Friedkin e Todd Boehly. Per rispettare il settlement agreement, Tiago Pinto può prendere Chalobah solo in prestito. Con la stessa formula lo ha richiesto il Crystal Palace, mentre lo Sporting lo ha rifiutato come contropartita nell'ambito dell'affare che potrebbe portare Ousmane Diomande al Chelsea. Il centrale è tornato da pochi giorni ad allenarsi in gruppo.

(gazzetta.it)

