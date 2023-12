Calciomercato Roma: Bonucci, ecco la verità sulla sua situazione. Dall’ok di Mou alla chiamata di Spalletti

Leonardo Bonucci ha messo nel mirino il ritorno in Italia e un club in particolare è interessato al suo acquisto: la Roma. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, negli ultimi giorni l'ex difensore della Juventus ha parlato al telefono con Luciano Spalletti, c.t. azzurro, il quale gli ha detto che se vuole tornare in nazionale deve tornare a giocare in Serie A. Il procuratore di Bonucci è in contatto con la Roma da giorni e Mourinho ha dato il proprio ok. Prima di affondare, i giallorossi valutano anche altre opzioni, fra cui Thilo Kherer.

