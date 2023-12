Calciomercato: Azmoun tra gli obiettivi del Bologna per il reparto offensivo

Arrivano novità per quanto riguarda i possibili acquisti del Bologna nel calciomercato invernale, che riguardano indirettamente anche la Roma di José Mourinho. Secondo il sito del quotidiano sportivo infatti il club rossoblù sarebbe intenzionato a fare un investimento per il reparto offensivo e tra i vari nomi di cui si è parlato (McGuire dell'Orlando City, Pavlidis dell'AZ Alkmaar e Martinez del Benfica) ci sarebbe anche quello di Sardar Azmoun della Roma, attualmente in prestito dal Bayer Leverkusen fino a fine stagione.

(gazzetta.it)

