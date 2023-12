Calciomercato Roma: ancora nessuna proposta dal Flamengo per Viña. Tiago Pinto vuole 10 milioni

Novità dal Brasile sul futuro di Matías Viña. Il laterale uruguaiano è finito nel mirino del Flamengo, ma il general manager Tiago Pinto non avrebbe intenzione di scendere dalla richiesta di 10 milioni. Secondo quanto riferito dal giornalista brasiliano Renan Moura durante la trasmissione "Olho No Lance", tuttavia, il club brasiliano al momento non avrebbe ancora presentato offerte.