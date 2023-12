Calciomercato Roma: Tottenham su Dragusin. Anche i giallorossi interessati

Protagonista con la maglia del Genoa, Radu Dragusin ha attirato l'interesse di club italiani e stranieri. Secondo le informazioni del sito dedicato al mercato, il Tottenham è sulle tracce del difensore centrale, soprattutto dopo l'infortunio di Romero, e nelle prossime ore sono previsti i primi contatti col Genoa, che chiede non meno di 30 milioni di euro per liberare il classe 2002 già a gennaio.

In Italia Dragusin piace ad Atalanta e Roma: il club giallorosso si è mosso con alcuni intermediari per capire la fattibilità dell'operazione ma, data la mancanza di budget per gennaio, stava ragionando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della Champions. C'è da segnalare anche l'interesse di Milan e Napoli.

(calciomercato.com)

