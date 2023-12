Calciomercato Roma, ag. Marcos Leonardo: "Il Santos non poteva venderlo in estate. Ora è pronto, ha molte richieste. Giallorossi interessati? Chiedete al club"

CALCIOMERCATO.IT - Rafaela Pimenta, agente di Marcos Leonardo, ha rilasciato un'intervista al sito che si occupa di mercato e tra i vari temi trattati si è soffermata sul futuro del centravanti del Santos, ad un passo dal trasferimento alla Roma in estate. Ecco le sue parole.

Marcos Leonardo invece continua a segnare e a stupire: è diventato ormai irraggiungibile per la Roma?

“Il Santos non poteva mandarlo via in estate, quando aveva già fatto delle cessioni. Lui è stato molto maturo e ha accettato la situazione. Ha capito che l’interesse collettivo viene prima di quello individuale. Sicuramente conserva l’ambizione di giocare in Europa. Ha molte richieste, può partire come restare a gennaio, ma il campionato inizia a marzo quindi andare via in estate significherebbe interrompere un percorso. La Roma? Bisognerebbe chiedere al club giallorosso, il ragazzo è pronto, il momento giusto arriverà”.

