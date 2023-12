Calciomercato, Ottolini (ds Genoa): "Dragusin? Escludo partenze a gennaio"

MEDIASET - Accostato anche alla Roma di recente, di Radu Dragusin ne ha parlato anche il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini ai microfoni dell'emittente televisiva prima della sfida di Coppa Italia contro la Lazio all'Olimpico. "Dragusin cercato da tante squadre può partire già a gennaio? Escludo partenze a gennaio. Poi per quanto riguarda il mercato in generale, penso che questa sia una rosa con buone potenzialità, parzialmente inespresse - le sue parole sul difensore -. La prima cosa spero sia recuperare tutti gli infortunati che saranno i nostri primi acquisti a gennaio. Un anno di gestione di Gilardino che fa gola a molti club? Immagino di sì, mi auguro di no ma penso di sì. Ho visto la sua crescita fin dall’inizio e anche per me è una soddisfazione vedere come sia cresciuto il mister in quest’anno e penso che lo sia anche per lui".