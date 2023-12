Dopo l'addio alla Roma in estate, Nemanja Matic potrebbe lasciare anche il Rennes. Il centrocampista serbo, passato nella scorsa finestra estiva di mercato nel club francese, ora è vicino alla separazione: secondo quanto scrivono in Francia, infatti, è incerto il futuro del 35enne e non è da escludere una sua partenza già a gennaio.

(lequipe.fr)

