Nemanja Matic potrebbe già lasciare il Rennes, squadra che lo ha accolto dopo il suo inaspettato addio alla Roma. Come riferisce il quotidiano francese, per lui si sarebbe fatto avanti il Lione. Il serbo non si sarebbe adattato nell'ambiente del Rennes e vorrebbe lasciare il club rossonero, ma recentemente il tecnico del suo attuale club ha detto che la sua cessione non sarebbe nei piani del club.

(l'equipe.fr)

