Ag. Dragusin: "Roma e Atalanta? Punta a club come Inter o Milan"

SPORTITALIA.COM - Florin Manea, agente di Radu Dragusin, ha parlato della situazione del suo assistito autore fin qui di un grande campionato con il Genoa e accostato anche alla Roma nelle scorse settimane. Le sue parole:

In Italia si parla di squadre come Roma ed Atalanta, bisognose di un difensore. Il target va bene per lui, o punta ancora più in alto?

"Secondo me se lascia il Genoa, lo deve fare per una squadra molto importante. Parlo di una delle 5-6 top in Premier League, le top in Italia come Inter o Milan. Faccio questi nomi come esempi, non per dire che si siano interessate. Sono squadre fortissime che ci farebbe piacere se si interessassero a lui. Vediamo, ora pensa a lavorare".

Comunque ci può confermare che anche dall'Italia hanno chiamato per averlo?

"Sì, ci sono anche squadre italiane interessate a lui, lo posso confermare. Come dicevo, per prima cosa deve essere contento il Genoa. Poi è normale che a quel punto toccherebbe a me portare avanti i colloqui. Se arriva, arriva, altrimenti stiamo benissimo così".

VAI ALLA NEWS ORIGINALE