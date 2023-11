Conte: "Ritorno alla Juventus? Puoi sempre sognare e sperare di sposarti un'altra volta"

Antonio Conte, accostato alla Roma in caso di addio di José Mourinho al termine della stagione, è intervenuto nell'aula magna dell'UniSalento, dove ha ricevuto il premio "Sport, Soft, Skill". Tra i vari temi trattati, il tecnico pugliese, attualmente senza squadra, ha aperto alla possibilità di un ritorno alla Juventus: "I matrimoni si fanno sempre in due, puoi sempre sognare e sperare di sposarti un’altra volta. L’importante è che ci sia condivisione di pensiero. In questo momento mi sto godendo il tempo libero che ho, continuo a studiare e guardarmi intorno per ampliare le mie conoscenze".

Il futuro?

"Dovesse capitare qualcosa di importante, che mi dà le emozioni di cui ho bisogno, certamente tornerò a lavorare".