Calciomercato Roma: sirene arabe per Dybala, ma l'argentino non è convinto

Paulo Dybala ha il contratto in scadenza nel 2025 e sono in corso da mesi i contatti tra i Friedkin e l'entourage del calciatore per il rinnovo con conseguente adeguamento economico. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, la 'Joya' interessa ad almeno due club arabi, che sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria da 12 milioni di euro e a ricoprire d'oro il calciatore. Al momento l'argentino non sembra essere intenzionato a cambiare aria e nei prossimi giorni sono attesi sviluppi sulla trattativa con la Roma per il rinnovo.

(calciomercato.com)

