Il futuro di Rick Karsdorp è ancora in bilico e, secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, non è da escludere l'ipotesi del rinnovo. La Roma infatti potrebbe avviare a breve le trattative per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2025. Al momento non siamo ancora nel vivo dell'affare, ma c’è l’idea di provare a continuare insieme.

(tuttomercatoweb.com)

