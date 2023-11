Calciomercato Roma, Mourinho vuole un rinforzo in difesa: contatti con Dier

Con l'infortunio di Chris Smalling, out da Roma-Milan del primo settembre, José Mourinho vuole un difensore a gennaio e il nome che circola nuovamente è quello di Eric Dier del Tottenham, in scadenza il 30 giugno del 2024. Da capire se c'è o meno una clausola per il rinnovo automatico con gli Spurs, ma secondo il sito dedicato alle trattative il tecnico portoghese ha avuto dei contatti con il difensore classe '94.

La Roma, però, non farà operazioni se non in saldo positivo. E in generale l'idea sarebbe quella di averlo eventualmente a zero o con un prestito di sei mesi e un contratto già pronto per il futuro. Il giocatore, inoltre, chiede tre anni e mezzo di contratto e questo rappresenta un altro scoglio da superare.

