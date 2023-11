Calciomercato Roma: Krivak rinnova con la Lokomotiv Zagabria fino al 2026

Si era parlato nei giorni scorsi di un interesse della Roma per il talento croato Fabijan Krivak, attualmente in forza alla Lokomotiv Zagabria. I giallorossi sembravano poter presentare a breve un'offerta di 3 milioni per il suo cartellino ma, stando agli ultimi aggiornamenti dell'esperto di calciomercato, il giocatore sarebbe in procinto di firmare il rinnovo con il club croato fino al 2026.

Croatian talent Fabijan Krivak (2005) will not join AS Roma on €3m deal — despite recent reports.

Understand he’s set to sign new long term deal at NK Lokomotiva until June 2026, agreement reached. ?? pic.twitter.com/uJglfO9Ayn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2023