Calciomercato Roma: Gudmundsson rinnova col Genoa, ma i giallorossi non mollano. Su di lui anche Napoli, West Ham e Aston Villa

Nella giornata odierna Albert Gudmundsson si è ufficialmente legato al Genoa fino al 2027, ma la Roma continua a seguirlo con grande attenzione in vista della sessione estiva di mercato nonostante il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato dal portale calcistico, l'islandese viene valutato circa 20 milioni di euro e piace anche a Napoli, West Ham e Aston Villa. Il Genoa non è intenzionato a cederlo già nella finestra di mercato di gennaio, motivo per cui tutti i discorsi legati a un'eventuale cessione sono rimandati a luglio.

(calciomercato.it)

