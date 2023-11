Calciomercato Roma: giallorossi interessati a McCausland. Su di lui anche l'Atalanta

La Roma guarda al futuro. Secondo quanto riportato dal sito specializzato nel calciomercato, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Ross McCausland, esterno offensivo dei Rangers. Il classe 2003 ha il contratto in scadenza nel 2024 e, per anticipare la concorrenza, potrebbe essere acquistato a gennaio per una cifra intorno ai 450.000 euro, rimandando però il suo arrivo in estate. I giallorossi, così come l'Atalanta, monitorano il ragazzo tramite i loro scout ma al momento non ci sono stati contatti concreti. Nelle prossime settimane i due club prenderanno una decisione definitiva e nel caso proveranno a fargli firmare un precontratto.

(tuttomercatoweb.com)

