Calciomercato Roma: giallorossi e Fiorentina su Meret in caso di addio al Napoli

Da monitorare in casa Napoli la situazione di Alex Meret: il portiere è in scadenza di contratto con il club azzurro a giugno del 2024 e, secondo le informazioni del sito dedicato al mercato, probabilmente De Laurentiis ora non ha intenzione di aumentare l'ingaggio del classe 1997, considerato che nel contratto c'è un'opzione di prolungamento per un'altra stagione. Dunque, c'è anche la possibilità che resti al Napoli senza un accordo col club e in caso di mancato rinnovo Roma e Fiorentina sarebbero interessate.

E in merito al futuro di Meret è intervenuto anche il suo procuratore Federico Pastorello: "In questo momento non è importante parlare dei singoli, ci sono dei dialoghi in corso, i rapporti sono buoni con De Laurentiis, Chiavelli, Micheli e Meluso e il ragazzo si trova benissimo a Napoli. La disponibilità per discutere un prolungamento c'è sicuramente, poi c'è anche l'aspetto economico che verrà discusso nelle sedi più adeguate. La disponibilità da parte di Alex di rimanere c'è assolutamente, a Napoli si sente a casa, ha sempre sentito l'affetto della gente e sta molto bene in azzurro".

