Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Emery vuole Abraham all'Aston Villa già a gennaio

Potrebbe essere di nuovo in Premier il futuro di Tammy Abraham, ancora alle prese con il programma di recupero dopo l'infortunio al ginocchio. Il centravanti piace tanto all'Aston Villa e al tecnico Unay Emery, che lo verrebbe e Birmingham già a partire dalla finestra di gennaio al massimo dalla prossima estate. Il tecnico spagnolo lo considera un attaccante di prima fascia da affiancare a Ollie Watkins. Per Abraham si tratterebbe di un ritorno, dato che ha gia vestito la maglia dell'Aston Villa nel 2018-19 in Championship.

